В Петербурге откроются магазины одежды и автосалоны

С понедельника разрешат открыться магазинам площадью не более 400 квадратных метров. Обязательное требование для торговой точки - отдельный вход. Магазины одежды также смогут работать, но примерочные должны быть закрыты.

На одного посетителя в торговом зале должно приходиться не менее четырех квадратных метров площади, но при этом одновременно в магазине смогут находиться не более десяти покупателей.

Важный момент: непродовольственные магазины в торговых центрах послабление не коснется, они по-прежнему будут закрыты.

Зато можно купить квартиру. Офисы компаний-застройщиков с 8 июня снова могут принимать посетителей.

Возобновляется работа автосалонов, но попасть туда можно будет только по предварительной записи. Однако даже записавшегося заранее клиента в автосалон не пустят, если в зале будет находиться более десяти посетителей. Тест-драйв запрещен. Все выставленные в торговом зале автомобили должны проходить обязательную дезинфекцию. А если посетитель решил купить машину, то перед передачей клиенту ее обязаны еще раз продизенфецировать.

В офисах продаж, в магазинах и автосалонах должна быть возможность соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Стоит отметить, что перед возобновлением работы все предприниматели, которые решили открыть торговые точки, должны уведомить о своих намерениях комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.