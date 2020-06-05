В Петербурге суд оштрафовал поликлинику за нарушение санэпидрежима

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал детскую поликлинику № 49 за нарушение санитарных норм. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Проверка медучреждения выявила такие нарушение санэпидрежима, как отсутствие масок у персонала поликлиники, отсутствие контроля за применением дезинфицирующих средств в процедурном кабинете.

Суд оштрафовал поликлинику на 100 тысяч рублей за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В ходе проверки было установлено, что ранее в корпусах поликлиники были выявлены 22 случая коронавирусной инфекции, однако после этого надлежащие меры по предотвращению распространения COVID-19 приняты не были.

Представитель поликлиники на суде признал нарушения частично.

Ранее в Петербурге после проверок Роспотребнадзора на основании той же статьи КоАП были оштрафованы три больницы.