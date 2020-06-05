В Петербурге возобновится работа ночных автобусов

В Петербурге с 8 июня заработают ночные автобусы. Они будут следовать параллельно линиям городской подземки с 22.00, сообщает комитет по транспорту Северной столицы.

Маршруты автобусов обозначены по номерам веток метрополитена. Например, автобус М1 следует с автостанции "Проспект Культуры" до остановки "Проспект Маршала Жукова", что соответствует маршруту красной ветки подземки.

Всего маршрутов пять, по количеству веток в метро.

Ночные автобусы в Петербурге запускают каждый год в период навигации. Они развозят припозднившихся горожан и туристов в выходные и праздничные дни.

Но в этом году в работу ночных автобусов внесены коррективы. Дело в том, что сейчас метро в Северной столице работает до 22.00. Граждане, которые работают в вечерние смены, не всегда успевают попасть на последние поезда подземки.

Поэтому пока в Петербурге метро закрывается раньше, ночные автобусы будут курсировать каждый день с 22.00 до 01.00. В комитете по транспорту уточняют, что в с 22.00 до 23.00 автобусы будут курсировать с интервалом в 10 минут, после 23.00 время ожидания автобуса составит до 20 минут.

На маршрутах будет работать 146 автобусов.

К обычному графику движения автобусы и метро вернутся, когда в городе будут сняты ограничения, введенные в связи с непростой эпидемической ситуацией.