В России покажут второй сезон интернет-шоу "Пережить, чтобы помнить"

Участники экспериментального проекта "Пережить, чтобы помнить" воссоздадут и повторят подвиги героев Великой Отечественной войны. Новый сезон объединит 12 серий в жанре "докуреалити", показ которых начнется уже 10 июня.

Первый сезон проекта "Пережить, чтобы помнить", представленный в сети осенью 2019 года, посмотрели 14 миллионов человек по всему миру. В съемках, проходивших в десяти регионах страны, приняло участие более 85 человек. Во втором сезоне зрители увидят продолжение социального реалити-шоу, посвященного беспримерной силе, отваге, бесстрашию и воле советского народа. Автором и креативным продюсером новых серий стала журналистка Антонина Панова.

Первый сезон проекта "Пережить, чтобы помнить" показывал легендарные события Великой Отечественной войны и каждодневные подвиги ее участников, которые пришлось "прожить" и преодолеть нашим современникам. Сталинградская битва, заплыв в Ладожском озере, освобождение Керчи, валка деревьев в муромских лесах - в сюжетах восьми серий молодые парни и девушки превращались в советских солдат и работников тыла, чтобы почувствовать на себе все тяготы военного времени.

Во втором сезоне участников интернет-шоу ждут новые испытания. Им предстоит поднять с глубины пулемет, как это сделал в 1943 году Анатолий Парфенов во время форсирования Днепра, прыгнуть с парашютом и собрать боевое орудие на земле, как советские десантники, заменить гусеницу танка Т-34, переправиться через реку на плоте из плащ-палаток, вспахать поле плугом и лошадью, одолеть горный перевал на Кавказе.

Съемки второго сезона стартовали весной 2020 года и проходили в разных регионах России - от Удмуртии до Кавказа, от Воронежа до Калининграда, а также в Беларуси.

Интересно, что саундтрек для второй части проекта "Пережить, чтобы помнить", написал рэпер Батишта (Кирилл Петров). Основой его стала песня музыканта "Антихит".

Рэпер признается, что написал эту композицию, вдохновившись идеей экспериментального проекта "Пережить, чтобы помнить".

"Антихит" - песня о преодолении себя, о вере и мире, которыми нужно дорожить.

- Каждый из нас может стать героем своего времени, - говорит музыкант. - Давайте будем верны себе, не будем бояться никаких вызовов времени и всегда будем нацелены только на успех, невзирая на препятствия на жизненном пути.