На Дону чиновника обвинили в аферах с канализацией на 24 млн рублей

В Ростовской области будут судить бывшего директора муниципального учреждения города Красный Сулин за мошенничество и превышение должностных полномочий. В результате действий чиновника городскому ущербу был нанесен ущерб на 24 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, обвиняемый, зная о нарушении подрядной организацией условий контракта, подписал акты выполненных работ по приему очистных сооружений канализации и реконструированных городских коллекторов. В связи с чем муниципалитет понес ущерб на 24 миллиона рублей.

Кроме того, с 2013 по 2018 годы чиновник путем заключения фиктивных муниципальных контрактов украл более 30 миллионов рублей из бюджета подчиненного ему учреждения.

"В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве", - уточнили в пресс-службе регионального управления СК России.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красносулинский районный суд.