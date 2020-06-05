На Кубани завели дела из-за загрязнений черноморских пляжей

По фактам загрязнения нефтепродуктами берега и акватории Черного моря около микрорайона "Голубая бухта" в Геленджике, в районе поселков Джемете под Анапой и Волна Темрюкского района Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора возбудило дела об административном правонарушении. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Росприроднадзора РФ.

Информация о загрязнении Черноморского побережья появилась в мае этого года в соцсетях. Местные жители делились в интернете видеороликами с похожими на мазут пятнами на пляжах и даже сообщали о гибели дельфинов.

Сотрудники Черноморо-Азовского морского управления с привлечением аккредитованной лаборатории ФГБУ "ЧерАзтехмордирекция" провели обследования акватории и береговой полосы Черного моря в указанных районах.

По результатам визуальных осмотров выявлены фрагментарные незначительные скопления нефтепродуктов темного цвета как на береговой полосе, так и на поверхности моря. Источник загрязнения не установлен.

Для определения концентраций загрязняющих веществ (нефтепродуктов) специалисты отобрали пробы морской воды.

Сейчас проводятся административные расследования.