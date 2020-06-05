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05.06.2020 15:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани завели дела из-за загрязнений черноморских пляжей

Текст: Ирина Белова

По фактам загрязнения нефтепродуктами берега и акватории Черного моря около микрорайона "Голубая бухта" в Геленджике, в районе поселков Джемете под Анапой и Волна Темрюкского района Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора возбудило дела об административном правонарушении. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Росприроднадзора РФ.

Фото: Предоставлено Гринпис России
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Информация о загрязнении Черноморского побережья появилась в мае этого года в соцсетях. Местные жители делились в интернете видеороликами с похожими на мазут пятнами на пляжах и даже сообщали о гибели дельфинов.

Сотрудники Черноморо-Азовского морского управления с привлечением аккредитованной лаборатории ФГБУ "ЧерАзтехмордирекция" провели обследования акватории и береговой полосы Черного моря в указанных районах.

По результатам визуальных осмотров выявлены фрагментарные незначительные скопления нефтепродуктов темного цвета как на береговой полосе, так и на поверхности моря. Источник загрязнения не установлен.

Для определения концентраций загрязняющих веществ (нефтепродуктов) специалисты отобрали пробы морской воды.

Сейчас проводятся административные расследования.

Общество Экология Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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