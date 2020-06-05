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05.06.2020 13:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Новый Генплан Краснодара спроектировали на 3,2 млн жителей

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Разработчики завершили проектирование генплана Краснодара по заказу администрации города, и сейчас проходит согласование этого документа в федеральных и региональных органах власти. Одновременно подготавливается проведение общественных слушаний по проекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии кубанской столицы.

Разработкой генплана занимался "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства" (г. Санкт-Петербург). При его подготовке была сделана аэрофотосъемка города и проанализированы земельные участки, поставленные на кадастровый учет. Это позволило выполнить объективный анализ использования территорий.

Фото: iStock/Blue Cat Studio
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Согласно новому Генплану, краевой центр станет частью Краснодарской агломерации. Дело в том, что бурное развитие кубанской столицы позволяет прогнозировать, что к 2040 году число жителей Краснодара достигнет 3,2 миллиона человек. Но при этом территория города позволяет расселить не более 2,2 миллиона жителей. Остальные будут проживать в так называемой Краснодарской агломерации: Горячем Ключе, Северском, Динском и Красноармейском районах. Новый генплан Краснодара подразумевает развитие и модернизацию в том числе и этих территорий.

Среди важных особенностей документа разработчики выделяют попытку решить традиционные проблемы Краснодара: острая нехватка объектов социальной инфраструктуры, перегруженность дорог, значительный износ коммунальных сетей, недостаточное озеленение города и неравномерное распределение зеленых насаждений.

Также генплан включает в себя ряд "якорных проектов". Это строительство автодорог Дальнего Западного, Южного и Восточного обходов города, создание рекреационных парков в Горячем Ключе, Динском и Северском районах, строительство 11 индустриальных парков, возведение новых школ, детских садов, поликлиник.

Кроме этого, в соответствии с генпланом планируется сформировать масштабный медицинский кластер Краснодарской агломерации: высокотехнологичный медцентр в Краснодаре, реабилитационные центры в Горячем Ключе и Динском районе.

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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