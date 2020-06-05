Станет ярче: на Дону завершается восстановление мемориала "Прорыв"

У поселка Куйбышево Ростовской области завершаются работы по восстановлению мемориала "Прорыв". Открытие обновленного монумента запланировано на 15 июня.

Памятник, посвященный павшим в 1943 году советским воинам, был создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, участников поискового движения, историков и местных жителей. Место было выбрано в степи - в пяти километрах юго-восточнее поселка Куйбышево, где в августе 1943 года формировалась ударная группа войск Красной армии. Наименования всех воинских частей нанесены на четырех гранитных плитах.

Памятник был открыт 16 мая 2015 года, но через четыре года вандалы похитили уникальную автономную систему подстветки мемориала на фотоэлементов. Сразу приступить к восстановлению монумента не позволили следственные действия сотрудников полиции, которые искали негодяев, и сложная эпидситуация.

И тем не менее администрация района начала реставрацию памятника. Причем было принято решение не только восстановить утраченную подсветку, но и заменить плитку на керамогранит, а также провести благоустройство прилегающей территории, включая озеленение.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, все работы по восстановлению мемориала "Прорыв" завершатся к 15 июня. Всего на Дону расположено 1922 объекта, посвященных памяти воинов Великой Отечественной войны. Уход и контроль за сохранностью памятников осуществляют не только местные власти, но и местные жители. Благодаря софинансированию из регионального бюджета волонтерам удалось капитально отремонтировать воинские мемориалы в селе Новокузнецовка и на хуторах Донской, Пишванов, Красноармейский.

Справка

"Миус-фронт" - укрепленный оборонительный рубеж фашисткой Германии во время Великой Отечественной войны на западном берегу реки Миус. Советские войска дважды пытались прорвать рубеж "Миус-фронта": с декабря 1941 по июль 1942, и в 1943 году. Им это удалось лишь в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции, когда войска Южного фронта взяли штурмом немецкий рубеж обороны в районе поселка Куйбышево.