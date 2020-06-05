Станет ярче: на Дону завершается восстановление мемориала "Прорыв"

Новости

Вышел трейлер нового фильма о Бэнкси 13:40
Эксперт ВОЗ: Жаркая погода не снижает риск заразиться COVID-19 13:38
На северо-востоке Москвы задержали мужчину, укравшего саженцы 13:33
Больница имени Мухина подготовилась к приему плановых пациентов 13:31
Сроки проведения учений ОДКБ могут быть скорректированы 13:31
Путин выслушает позицию Потанина по ЧП в Норильске 13:27
В жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, один человек погиб 13:25
Сахалинский депутат ответил на призыв отобрать у России Южные Курилы 13:24
В Иране число заразившихся COVID-19 превысило 167 тысяч 13:24
Военных поблагодарили за помощь Дагестану в борьбе с COVID-19 13:23
Путин проведет встречу с зоозащитниками 13:22
Видео: пораженные паразитами тунцы преследуют большую белую акулу 13:22
Захарова ответила на провокационное заявление японского политолога по Курилам 13:19
В Керчи из-за аварии без воды остались 15 тысяч человек 13:19
Ушел из жизни басист культовой группы 70-х Sweet Стив Прист 13:16
В Петербурге хирурга отправили под домашний арест за смерть пациентки 13:15
В Белгороде экс-сотрудник налоговой осужден за хищение 46 млн 13:15
Под домами древней столицы Польши нашли неизвестный некрополь 13:07
В Башкирии осудили мужчину, убившего одним выстрелом двоих людей 13:05
Новый Генплан Краснодара спроектировали на 3,2 млн жителей 13:05
"Ая и ведьма" Миядзаки выйдет на экраны зимой 13:05
Московские школьники напишут итоговое сочинение 8 июня 13:04
В Тамбове создали графеновый фильтр для воды 13:01
Комитету госконтроля Беларуси представлен новый руководитель 13:00
Названы лучшие кроссоверы на вторичном рынке 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
05.06.2020 12:58
Проект: В регионах

Станет ярче: на Дону завершается восстановление мемориала "Прорыв"

Текст: Валерий Николаев
У поселка Куйбышево Ростовской области завершаются работы по восстановлению мемориала "Прорыв". Открытие обновленного монумента запланировано на 15 июня.
Фото: ОНФ Ростовской области Фото: ОНФ Ростовской области
Фото: ОНФ Ростовской области

Памятник, посвященный павшим в 1943 году советским воинам, был создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, участников поискового движения, историков и местных жителей. Место было выбрано в степи - в пяти километрах юго-восточнее поселка Куйбышево, где в августе 1943 года формировалась ударная группа войск Красной армии. Наименования всех воинских частей нанесены на четырех гранитных плитах.

Фото: Управление информполитики правительства Ростовской области
В Ростовской области благоустроили воинские захоронения

Памятник был открыт 16 мая 2015 года, но через четыре года вандалы похитили уникальную автономную систему подстветки мемориала на фотоэлементов. Сразу приступить к восстановлению монумента не позволили следственные действия сотрудников полиции, которые искали негодяев, и сложная эпидситуация.

И тем не менее администрация района начала реставрацию памятника. Причем было принято решение не только восстановить утраченную подсветку, но и заменить плитку на керамогранит, а также провести благоустройство прилегающей территории, включая озеленение.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, все работы по восстановлению мемориала "Прорыв" завершатся к 15 июня. Всего на Дону расположено 1922 объекта, посвященных памяти воинов Великой Отечественной войны. Уход и контроль за сохранностью памятников осуществляют не только местные власти, но и местные жители. Благодаря софинансированию из регионального бюджета волонтерам удалось капитально отремонтировать воинские мемориалы в селе Новокузнецовка и на хуторах Донской, Пишванов, Красноармейский.

Справка

"Миус-фронт" - укрепленный оборонительный рубеж фашисткой Германии во время Великой Отечественной войны на западном берегу реки Миус. Советские войска дважды пытались прорвать рубеж "Миус-фронта": с декабря 1941 по июль 1942, и в 1943 году. Им это удалось лишь в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции, когда войска Южного фронта взяли штурмом немецкий рубеж обороны в районе поселка Куйбышево.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов помнит

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Совфеде прокомментировали призыв к России "уйти с Ближнего Востока"
В России за сутки выявлено 8726 случаев коронавируса
РФС: Проведение игр РПЛ со зрителями не является обязательным
В России начинается тестирование онлайн-тахографов
Билл Гейтс прокомментировал теории заговора о вакцинировании от COVID-19