В Сочи пятилетний ребенок застрял в решетке ливневки

В Центральном районе Сочи спасатели помогли выбраться пятилетнему местному жителю, застрявшему ногой в ливневой решетке. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Инцидент произошел на улице Тепличной. В спасательный отряд информация поступила от очевидца накануне в 19.25.

Прибывшие на место происшествия спасатели Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России, разжав металлические прутья ливневой канализации, освободили ногу маленького сочинца. Как рассказал юный пострадавший, он застрял в решетке, когда бежал по улице и не заметил ливневку.

Напомним, в августе 2018 года в Лазаревском районе Сочи семилетний мальчик, приехавший на отдых с семьей из Татарстана, во время прогулки с бабушкой упал в ливневую канаву. Ребенка унесло в море, позже спасатели нашли его тело.