Эксперты: Путин ценит Комарову за умение управлять сложным регионом

Как уже сообщала "РГ", Владимир Путин в ходе очередной встречи с главой Югры Натальей Комаровой однозначно дал понять, что поддержит именно ее кандидатуру в ходе предстоящего переизбрания на пост губернатора региона.

- Регион под вашим руководством развивается очень успешно, показатели впечатляют, - отметил президент. - Это дает вам основание претендовать на избрание в следующий раз, на предстоящих выборах в сентябре этого года. Могу пожелать вам только успехов.

Как отметили политологи, анализируя итоги встречи, сенсации не случилось: у Комаровой очень сильные позиции, причем не только в Югре, но и в стране в целом. И вряд ли президент всерьез рассматривал еще какие-то кандидатуры, кроме ее.

- Конечно, это решение было ожидаемым, - отмечает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, Анатолий Гагарин. - Для меня лично "никакой интриги года не было". Президент очень ценит Наталью Комарову за умение управлять непростым регионом.Возглавляя Югру, она доказала, что способна решать сложные, порой кажущиеся неразрешимыми задачи.

- Причем, не просто исполняя установки, которые дает главам регионов Кремль, но и инициируя решение сложных, застарелых проблем, которые годами, десятилетиями существовали в регионе, - добавляет Андрей Булыгин, региональный координатор Ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг".

Говоря о застарелых проблемах, эксперты имеют в виду прежде всего многочисленные вагон-городки, в которых жили "строители коммунизма", приехавшие больше полувека назад осваивать север. Изначально вагончики рассматривались как временное жилье, но время шло, а в этих времянках продолжали жить десятки тысяч уже детей и внуков тех самых первых строителей и нефтедобытчиков.Причем, до того, как Комарова пришла к власти, эта проблема практически не решалась. Напряжение усиливалось, недовольство росло, что в общем-то справедливо. Люди имеют право жить в человеческих условиях, а не в промерзающих насквозь балках с туалетом на улице.

В данном случае мало было развернуть в регионе масштабное строительство по миллиону квадратных метров в год. Необходимо было еще и вывести саму проблему в правовое поле. Причем, на федеральном уровне. Дело в том, что все эти вагон-городки по закону не являлись жильем как таковым. То есть вот он, вагончик, вот люди, а на бумаге - это времянка, на каком основании в нем живут, бог его знает.

Нужно было провести колоссальную работу, составить реестр югорчан, обитающих в этих сооружениях. Пробить на законодательном уровне право людей иметь полноценное жилье. И одновременно с этим строить и строить для них новые комфортабельные дома. Сегодня результат налицо - в Югре остались разве что единичные строения в виде вагончиков. Проблема практически решена.

И не случайно президент в разговоре с Натальей Комаровой привел следующий факт: "объем строительства в Югре значительно выше, чем в среднем по стране. Если в среднем по России - это меньше 7 процентов, у вас - 44,5".

Отметим, минувшая десятилетка Комаровой сопровождалась активным сносом кроме балков еще и ветхих аварийных домов. В результате города превращаются в современные мегаполисы с деловыми центрами и спальными районами.

- Округ постоянно находится в топе федеральных рейтингов по целому ряду ключевых показателей развития, экономики и социальной сферы, а по некоторым даже опережает требования центра к регионам, - отмечает политолог, руководитель консалтинговой компании Bakstergroup Дмитрий Гусев.

К слову, очередные итоги экономического развития субъектов станы обнародовали на днях аналитики РИА Новости. В этом рейтинге Югра уступает только Москве и Санкт-Петербургу.

При таких показателях округа, Наталья Комарова безусловно воспринимается федеральным центром как руководитель, способный обеспечивать стабильное развитие региона, считает Дмитрий Гусев. Причем, как отмечают аналитики, с большими перспективами на будущее. Так, прошлой осенью в своем обращении к жителям губернатор Югры заявила о планах на ближайшую пятилетку. Среди ключевых: перенос горизонта стратегического планирования с 2030 на 2050 год, фундаментальные внутренние экономико-политические реформы в виде создания агломераций, рост инвестиций в регион до 1,4 трлн рублей к 2024 году.

Впрочем, действующий губернатор устраивает не только федеральные власти: Комарова доказала свою способность выступать и неким арбитром, к которому прислушиваются ключевые игроки нефтегазового рынка. К слову, именно при ее участии был пролоббирован налог на дополнительный доход - это более гибкая фискальная норма, позволяющая нефтегазовым корпорациям существовать в условиях антироссийских санкций и падения цен на углеводородное сырье.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

С ее мнением безусловно считаются и уважают его и местные элиты.

- Ее ценят прежде всего за то, что она всегда выступает честно, с открытым забралом, - отмечает Анатолий Гагарин. - Даже если она и говорит очень неприятные для кого-то вещи, все понимают, что делает она это в интересах развития региона. Иных целей у нее нет. К слову, за то, что Наталья Комарова никем не ангажирована, ее ценит и президент.

Современная внутриполитическая ситуация в регионе оценивается как стабильная - конфликты если и бывают, то они носят локальный характер.

- Югра давно уже не воспринимается как вахтовый регион, куда приезжают только для добычи нефти и газа. Это мощный самодостаточный округ, со своей богатой историей и стабильным настоящим. Территория, где хочется жить, которой хочется гордиться, - резюмирует аналитик Андрей Булыгин.

К слову, и тут во многом заслуга главы. В идеологическом аспекте с ее приходом был взят курс на региональную идентичность. Была принята программа "Многовековая Югра", она призвана позиционировать регион, как исторический и самодостаточный край.

- Очень показательно то, как проявила себя Наталья Комарова в период, когда страну и мир захлестнула пандемия, когда резко упали цены на углеводороды, - отмечает Андрей Булыгин. - В условиях усугубляющегося экономического кризиса она действует четко, собрано, умудряется сохранять социальную направленность бюджета. В регионе были переосмыслены, но сохранены местные меры поддержки, компенсация ипотечной ставки, субсидии многодетным семьям и многие другие. Это очень сейчас важно.

Комарова стремится держать постоянно руку на пульсе. Причем не по кабинетным отчетам чиновников, а при личном общении с югорчанами. Показательны в этом отношении прямые встречи с жителями округа, которые она проводит в режиме онлайн, а когда позволяли условия до пандемии - и лично. К слову, результатом таких встреч нередко следовали и увольнения за попустительство, равнодушие и нерасторопность.

Все знают, что у Комаровой нет любимчиков, отмечает Анатолий Гагарин. Если кто-то не дотягивает до необходимой "планки руководителя", с ним могут запросто и расстаться, если того требуют интересы дела.

Чем завершится переизбрание главы Югры, вопрос ближайшего будущего. После того, как Наталье Комаровой открыто высказал поддержку президент, думается, предсказуемого будущего.

Сама она в ходе встречи сказала Владимиру Путину, что готова работать под его началом и в будущем, служить жителям региона и России, и заявила, что может начать консультации с партиями, имеющими право вносить кандидатуры. Путин похвалил Комарову за работу и пожелал удачи.

- Регион под вашим руководством развивается очень успешно, показатели впечатляют, например, объем строительства выше, чем в среднем по стране. Отмечу особо низкую долговую нагрузку бюджета, у вас грамотная бюджетная политика. Приятно отметить, что и численность постоянного населения растет. На этом фоне особенно сейчас важно, что вы уделяете внимание рынку труда. У вас уровень безработицы ниже, чем средний по стране. Это дает вам право претендовать на избрание в следующий раз. Могу пожелать вам только успехов, - заявил президент.

В завершение Наталья Комарова пригласила его в гости.

- Спасибо за приглашение. Обязательно им воспользуюсь, конечно, приеду, - ответил глава государства.