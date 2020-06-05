Житель ХМАО украл у подруги более восьми миллионов рублей

Жительница Югорска показала молодому человеку пакет с крупной суммой, и он не смог устоять.

Информация о краже поступила в полицию накануне от 45-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по ХМАО-Югре Он рассказал, что из его квартиры пропали деньги: 685 тысяч рублей и около сотни тысяч евро.

По горячим следам полиции удалось установить подозреваемого в краже и задержать его. Злоумышленником оказался 19-летний парень, которого ранее не привлекали к уголовной ответственности. В содеянном он сознался.

О мешке с деньгами, который хранится в квартире, он узнал осенью 2019 года, когда был в гостях у подруги. Ему она похвасталась пакетом с накоплениями деда и отца, который лежал в шкафу.

Позже молодой человек взял ключи от квартиры из куртки девушки, поехал в квартиру и взял из пакета 300 евро, которые обменял и перевел на счет букмекерской конторы. Эту сумму он проиграл и потом неоднократно похищал деньги (97 280 евро) и покупал на них ВАЗ-2114, золотые украшения, игровую приставку и музыкальную колонку.

После он взял пачку купюр по пять тысяч, и тоже перевел их букмекерам. В общей сложности он похитил еще 685 тысяч рублей.

Следователи ОМВД возбудили уголовное дело по статье о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.