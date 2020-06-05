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05.06.2020 10:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале нарушителю масочного режима грозит уголовное дело

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Магнитогорске Челябинской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, задержанного в магазине без медицинской маски. Нарушитель отказался выполнить требование полицейских и устроил потасовку, сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

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- На замечание полицейских о необходимости использования маски 24-летний магнитогорец ответил в грубой форме и отказался пройти с ними для составления протокола, а также применил физическую силу в отношении представителя власти, - сообщили в полицейском главке региона. - В отделе полиции "Орджоникидзевский" на него составлены протоколы по статьям о невыполнении законного требования сотрудника полиции и правил поведения при введении режима повышенной готовности. Кроме того решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о применении насилия к представителю власти.

Если по административным статьям нарушителю грозит до 15 суток ареста и 30 тысяч рублей штрафа, то уголовное дело может обернуться лишением свободы на срок до пяти лет, отметили в полиции.

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