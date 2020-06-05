На Урале школьницу ударило током во время селфи на крыше вагона

В Челябинской области организована проверка по факту трагического инцидента на станции Магнитогорск-Грузовой, где 14-летняя школьница получила электротравму, забравшись на крышу вагона-цистерны. Девочка получила сильные термические ожоги, сообщили в пятницу в Уральском следственного управлении СК на транспорте.

- Установлено, что, находясь на территории парка отправления, девушки решили сделать фотографию на крыше вагона-цистерны, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Одна из них передала телефон своей подруге и поднялась на крышу вагона, который стоял под проводами контактной сети. В результате при попытке сделать селфи школьницу ударило электрическим током высокого напряжения. Она была госпитализирована с термическим ожогом пламенем вольтовой дуги.

Следователи проводят осмотр места происшествия и опрос очевидцев, а также родственников пострадавшей и сотрудников образовательного учреждения, в котором она училась. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин нахождения несовершеннолетних на режимном объекте, отметили в СК на транспорте.