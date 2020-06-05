Названы самые привлекательные для туризма регионы Арктики

Лидерами по объему турпотока за 2019 год стали три российских региона Арктической зоны - Мурманская область, Архангельская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Эти данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на слова управляющего директора East Russia Леонида Агафонова, члена комиссии Общественного совета при минвостокразвития России.

На конференции, посвященной арктическому туризму, он отметил, что Мурманскую область в прошлом году посетила 451 тысяча туристов, Архангельскую - 206 тысяч, а Ямал - 180 тысяч. На эти регионы был самый высокий спрос, который сказался и на выручке турфим: в Мурманской и Архангельской областях прирост составил 30 и 63 процента, соответственно.

За тройкой лидеров идут Карелия - ее за аналогичный период увидели 170 тысяч туристов, Республика Коми (80 тысяч), Красноярский край (33 тысячи), Чукотка (25 тысяч), Ненецкий автономный округ (22 тысячи) и Якутия (5 тысяч). Всего в российской арктической зоне побывало за 2019 год 1,2 миллион человек, среди них треть - участники делового туризма.

На текущий момент Россия находится на четвертом месте по развитию арктического туризма в мире. Ее опережают Норвегия, Исландия и Аляска.

Между тем

Замминистра минвостокразвития Александр Крутиков на конференции отметил, что ежегодный турпоток в российскую Арктику хотят увеличить до трех миллионов, развивая коллективные места размещения и организацию отдыха. Сейчас на ее территории работает 539 гостиниц и 126 туроператоров.

- Мы приступили к подготовке Стратегии арктического туризма. Наш фокус направлен на стимулирование, прежде всего, частных инвестиций и крупных вложений малого и среднего бизнеса в данный вид туризма, -пояснил Александр Крутиков.