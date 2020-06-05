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05.06.2020 15:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые привлекательные для туризма регионы Арктики

Текст: Анна Шиллер

Лидерами по объему турпотока за 2019 год стали три российских региона Арктической зоны - Мурманская область, Архангельская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Эти данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на слова управляющего директора East Russia Леонида Агафонова, члена комиссии Общественного совета при минвостокразвития России.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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На конференции, посвященной арктическому туризму, он отметил, что Мурманскую область в прошлом году посетила 451 тысяча туристов, Архангельскую - 206 тысяч, а Ямал - 180 тысяч. На эти регионы был самый высокий спрос, который сказался и на выручке турфим: в Мурманской и Архангельской областях прирост составил 30 и 63 процента, соответственно.

За тройкой лидеров идут Карелия - ее за аналогичный период увидели 170 тысяч туристов, Республика Коми (80 тысяч), Красноярский край (33 тысячи), Чукотка (25 тысяч), Ненецкий автономный округ (22 тысячи) и Якутия (5 тысяч). Всего в российской арктической зоне побывало за 2019 год 1,2 миллион человек, среди них треть - участники делового туризма.

На текущий момент Россия находится на четвертом месте по развитию арктического туризма в мире. Ее опережают Норвегия, Исландия и Аляска.

Между тем

Замминистра минвостокразвития Александр Крутиков на конференции отметил, что ежегодный турпоток в российскую Арктику хотят увеличить до трех миллионов, развивая коллективные места размещения и организацию отдыха. Сейчас на ее территории работает 539 гостиниц и 126 туроператоров.

- Мы приступили к подготовке Стратегии арктического туризма. Наш фокус направлен на стимулирование, прежде всего, частных инвестиций и крупных вложений малого и среднего бизнеса в данный вид туризма, -пояснил Александр Крутиков.

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