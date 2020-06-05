Парламент Ямала эффективно сработал в месяцы пандемии

В период пандемии законодатели Ямала не только не сбавили темпов работы, но и увеличили их, что во многом объясняется необходимостью принятия неотложных мер экономического и социального характера для поддержки жителей и бизнеса арктического края. Причем совершенно изменился формат работы депутатов - они сполна воспользовались дистанционными инструментами для обсуждения и принятия законопроектов, для диалога с избирателями и экспертами. Среди представительных органов власти РФ парламент автономного округа сделал это одним из первых, и, как отмечают во многих субъектах Федерации коллеги депутатов-северян, продуктивный опыт, накопленный ими за два с небольшим месяца, заслуживает широкого внимания.

Когда происходят какие-то катаклизмы, время спрессовано: кажется, прошла уже целая вечность с момента объявления губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым о введении режима повышенной готовности с отправкой школьников на каникулы, отменой массовых мероприятий, рекомендациями врачам воздержаться от ухода в отпуск, а тем, кто трудится на нефтегазовых месторождениях, не возвращаться домой по окончании вахты, продолжить ее во избежание завоза инфекции сменщиками из других регионов. А ведь случилось это сравнительно недавно - 16 марта.

Тогда стало ясно, что от классических очных форм парламентской деятельности придется пока отказаться. Между тем на подходе был солидный пакет законопроектов - из тех, что готовились заранее, и тех, что писались в экстренном порядке, дабы быть во всеоружии в длительном поединке с коронавирусом. Ключевые моменты были обсуждены на заседаниях комитетов Законодательного собрания ЯНАО с представителями органов исполнительной власти. И спустя неделю после ввода режима повышенной готовности посредством видео-конференц-связи Совет Заксобрания утвердил перечень из более чем трех десятков вопросов, выносимых на очередное, но необычное заседание.

Активное использование различных коммуникационных механизмов для дистанционного взаимодействия позволило обеспечить непрерывный и продуктивный законодательный процесс с учетом сложившихся реалий и в интересах граждан

Состоялось оно 26 марта, также в формате видеоконференции. Чтобы не лишить ямальцев возможности наблюдать онлайн за ходом голосования, дискуссиями на парламентской трибуне, трансляция шла в соцсетях. Стоит напомнить о некоторых принятых тогда законах. Один из них весомо подкрепил разветвленную и мощную структуру региональной поддержки семей с детьми: решено выплачивать 150 тысяч рублей за второго ребенка, рожденного либо усыновленного в нынешнем году. Ряд законов направлен на минимизацию потерь в период пандемии субъектов малого и среднего бизнеса через снижение к минимальному порогу налоговых ставок. Забегая вперед, подчеркнем: в апреле и мае в Ямало-Ненецком округе были приняты еще два больших пакета по поддержке предпринимателей, работодателей, наемных работников, стоимость которых исчисляется миллиардами рублей, а набор примененных инструментов признан одним из наиболее результативных в РФ.

- Активное использование различных коммуникационных механизмов для дистанционного взаимодействия позволило нам обеспечить непрерывный и продуктивный законодательный процесс с учетом сложившихся реалий и в интересах граждан. В условиях жестких противоэпидемиологических ограничений телефонная и видеосвязь, скайп, мессенджеры, многообразные ресурсы Интернета, различные цифровые устройства дают, как мы убедились, массу возможностей. По максимуму задействована форма заочного голосования, мои коллеги ведут прием избирателей в режиме удаленного общения, сам я консультирую на страницах личных аккаунтов в социальных сетях, - рассказывает председатель Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин.

По его словам, региональный парламент доказал, что умеет работать в кризисных обстоятельствах, своевременно принимать важнейшие для северного края законы, выполнять поставленные главой государства задачи. Эти законы носят ярко выраженный социальный характер, направлены на укрепление финансовой и экономической стабильности.

7 мая, выступая на заседании Совета руководителей представительных органов государственной власти субъектов Уральского федерального округа, Сергей Ямкин сказал:

- Мы, как говорится, держим руку на пульсе - нормативные акты принимаем на основе ежедневного мониторинга, что позволяет оказывать качественную поддержку ямальцам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Значительные средства бюджета идут на дополнительную социальную помощь ветеранам, семьям с детьми, инвалидам, медикам, педагогам, коренным северянам, ведущим кочевой образ жизни. Законодательное собрание работает слаженно, оперативно, конструктивно, в тесной связке с губернатором, подразделениями органов власти.

В прошлом году кратно выросло количество рассмотренных и поддержанных Заксобранием ЯНАО инициатив представительных органов власти других регионов. Рассмотрено свыше 100 проектов федеральных законов, поддержано 97

Иллюстрацией может служить последнее, прошедшее в конце мая, заседание Заксобрания. На нем рассмотрены законопроекты, внесенные практически всеми субъектами права законодательной инициативы: депутатами, губернатором, правительством автономии, окружным прокурором, избирательной комиссией ЯНАО. И вот еще на что обращает на себя внимание: онлайн-каналы отнюдь не сегодня стали для многих ямальцев естественным и практичным способом контакта с депутатами. Отчитываясь перед коллегами и общественностью о работе парламентского корпуса в предыдущем году, Сергей Ямкин привел красноречивые цифры: в 2019-м поступило 1420 обращений от земляков (что, кстати, ощутимо больше, чем годом ранее) и почти 30 процентов из них воспользовалось для связи депутатской онлайн-приемной, размещенной на официальном сайте Законодательного собрания. "Вопросы граждан оказывают существенное влияние на формирование законодательной повестки", - подчеркивает спикер.

В прошлом году кратно выросло количество рассмотренных и поддержанных Заксобранием ЯНАО инициатив представительных органов власти других регионов. Рассмотрено свыше 100 проектов федеральных законов, поддержано 97. В тревожные и напряженные весенние месяцы окружной парламент не прерывал межпарламентское сотрудничество, инициировал внесение жизненно важных поправок в российское законодательство.

Поддержаны, к примеру, два обращения Законодательной думы Хабаровского края в правительство РФ. Одно из них - об увеличении стоимости родового сертификата с 3 до 6 тысяч рублей. Дополнительные средства необходимы для предотвращения осложнений от гестационного сахарного диабета, который сегодня обнаруживают у каждой шестой беременной женщины. В свою очередь ямальцы накануне Международного дня защиты детей направили в Госдуму законопроект, поддержанный 29 представительными органами власти субъектов РФ, о предоставлении многодетным семьям, в которых воспитывают несовершеннолетних детей, права выбирать время отпуска по своему усмотрению. Законопроект предлагает скорректировать порядок очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставив приоритет многодетным родителям, младшие дети которых не достигли 14 лет.