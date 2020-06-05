Тюменские пожарные спасли кошку из стиральной машины

В Тюмени накануне пожарные провели не самую типичную для них спасательную операуию: вызволили кошку из барабана стиральной машины.

"В 13:25 от жильцов дома на улице Текстильной поступил вызов: в полдень они решили постирать вещи, загрузили и включили машинку, и только потом заметили через окошко люка, что внутри - домашний питомец. Видимо, животное залезло внутрь до начала стирки и уснуло на лежавшей там одежде.

"Выключив бытовую технику, хозяева кошки пытались сами достать ее, но не смогли: машинка открывается с трудом - обычно для этого приходилось использовать нож или что-то подобное", - пояснили в пресс-службе МЧС Тюменской области.

Вызволить питомца смогли только прибывшие на вызов спасатели. При помощи подручных средств они кошку его из стиральной машины: с ней все в порядке.