Число случаев СОVID-19 в Челябинской области достигло 3600

На Южном Урале за прошедшие сутки выявлен 131 заболевший коронавирусом. Общее число выявленных с начала пандемии случаев заболевания достигло 3600, сообщили в пятницу в региональном минздраве.

- На утро 5 июня в регионе подтверждены 3600 случаев заболевания COVID-19 - плюс 131 подтверждение диагноза ко вчерашнему дню, - сообщили в минздраве. - Из них 1651 пациент выздоровел и выписаны из больниц. За сутки от коронавируса скончались три человека - 65-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 68 и 72 лет.

Вчера же от внебольничной пневмонии скончалась 45-летняя сотрудница челябинского медуниверситета, у которой врачи также заподозрили COVID-19. Она в ночь на 4 июня обратилась за помощью к коллегам и спасти ее, не смотря все на предпринятые усилия не смогли. Анализы скончавшейся на COVID-19 еще находятся в работе, поэтому в официальную сводку о ситуации с коронавирусом она не попала.

По официальным данным, число жертв пандемии на Южном Урале выросло до 52.