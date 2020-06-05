"ЗапСибНефтехим" вводит новый стандарт упаковки полимеров из своего сырья

Для упаковки полимерной продукции на крупнейшем нефтехимическом комплексе России "ЗапСибНефтехим" начинают использовать пластиковые поддоны из двух марок тобольского полиэтилена. Они вдвое легче деревянных, удобнее для новых схем транспортировки, прочные и морозостойкие, пригодны для вторичной переработки.

Выпуск пластиковых поддонов в Тобольске осваивает предприятие "Ай-Пласт". Первая партия в количестве 1020 штук отгружена на "ЗапСибНефтехим". В год планируется производить 656 тысяч поддонов.

- В соответствии со стратегией развития мы стремимся не только снижать воздействие на окружающую среду, но и по-новому выстраивать процесс взаимодействия с нашими поставщиками, распространяя на них лучшие практики по использованию вторичного сырья, - отметил член правления СИБУРа, генеральный директор "ЗапСибНефтехим" и "СИБУР Тобольск" Игорь Климов. - Общая потребность тобольских предприятий СИБУРа в поддонах для упаковки полимерной продукции превышает 1,5 миллиона штук в год. Новое производство закроет треть этой потребности. В будущем возможен дополнительный монтаж оборудования на предприятии для покрытия полной потребности компании в поддонах.

Производственные цеха предприятия расположены на территории Тобольской промышленной площадки. Размещение позволяет минимизировать логистические затраты при транспортировке сырья и поддонов. В перспективе при производстве планируют частично использовать вернувшиеся от клиентов поддоны и лом. По плану объем вторично переработанных полимеров для производства поддонов составит до 1,5 тысячи тонн.

- Для предприятия совместный с СИБУРом проект в Тобольске - четвертая производственная площадка на территории страны, - сообщил генеральный директор компании "Ай-Пласт" Максим Жуков. - Это знаковый проект не только для нас, но и для всей химической промышленности страны, так как речь идет о создании нового стандарта упаковки полимеров.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев уверен, что производство полимерных поддонов и построенное рядом предприятие по выпуску упаковочной пленки - яркие примеры синергетического эффекта от запуска "ЗапСибНефтехима" для развития смежных отраслей. С появлением нового комплекса предприятия получили одновременно и поставщика качественного сырья, и стабильного потребителя продукции.

Председатель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуард Омаров считает, что развитие нового производства в Тобольске в то время, когда многие малые и средние предприятия приостанавливают деятельность, - очень хорошая новость. По его мнению, городу повезло иметь такое крупное производство, как СИБУР, которое выступает заказчиком товаров и услуг для многих местных предпринимателей, в партнерстве с которым им легче пережить кризис.