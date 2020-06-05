Роль Хюррем в "Великолепном веке" должна была сыграть другая актриса

Турецкая и немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая известность далеко за пределами своей родины благодаря роли Хюррем (Роксоланы), наложницы султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", как оказалось, не была главным претендентом на эту роль.

Изначально партнершей Халита Эргенча должна была стать Фахрие Эвджен, звезда другого популярного проекта "Королек - птичка певчая".

Об этом, а также других кастинговых решениях, принятых в последний момент, пишет турецкий портал Sacitaslan.

Добавим также, что Хюррем в возрасте сыграла Вахиде Гердюм.

Ранее сообщалось, что роль Томми Шелби в "Острых козырьках" должен был играть не Киллиан Мёрфи, а Джейсон Стейтем.