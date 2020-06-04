Главного героя "Острых козырьков" должен был сыграть Джейсон Стейтем

В ходе совместного просмотра шестого эпизода пятого сезона "Острых Козырьков", на который британский журнал Esquire пригласил создателя сериала Стивена Найта, выяснились некоторые поистине удивительные подробности.

Как оказалось, ирландский актер Киллиан Мерфи, на месте которого сейчас практически невозможно представить кого-либо другого, не был первоначальным выбором Найта. Он хотел видеть в главной роли… Джейсона Стейтема. Возможно, шоураннер был глубоко вдохновлен фильмами Гая Ричи, в которых Джейсон снимался, или же множеством других его ролей в криминальных драмах.

Найт встретился с Мерфи и Стейтемом в Лос-Анджелесе - и после обсуждения нового проекта остановил свой выбор на последнем, прежде всего - в силу его крайне убедительных физических данных. Мерфи же совсем не был похож на Томми Шелби.

Теперь Найт признает, что с его стороны было очень глупым поддаться первому впечатлению. Уже после встречи Мерфи написал Найту: "Не забывайте, я актер". И это заставило режиссера еще раз хорошенько взвесить все за и против.

"Все именно так, он способен преображаться. Если вы увидите его на улице, это совсем другой человек", - с явным восхищением констатировал создатель самого стильного гангстерского сериала Соединенного Королевства.