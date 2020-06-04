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Главного героя "Острых козырьков" должен был сыграть Джейсон Стейтем

Новости
    04.06.2020, 13:52
Текст:   Юлия Авакова

В ходе совместного просмотра шестого эпизода пятого сезона "Острых Козырьков", на который британский журнал Esquire пригласил создателя сериала Стивена Найта, выяснились некоторые поистине удивительные подробности.

Фото: kinopoisk.ru
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Как оказалось, ирландский актер Киллиан Мерфи, на месте которого сейчас практически невозможно представить кого-либо другого, не был первоначальным выбором Найта. Он хотел видеть в главной роли… Джейсона Стейтема. Возможно, шоураннер был глубоко вдохновлен фильмами Гая Ричи, в которых Джейсон снимался, или же множеством других его ролей в криминальных драмах.

Найт встретился с Мерфи и Стейтемом в Лос-Анджелесе - и после обсуждения нового проекта остановил свой выбор на последнем, прежде всего - в силу его крайне убедительных физических данных. Мерфи же совсем не был похож на Томми Шелби.

Теперь Найт признает, что с его стороны было очень глупым поддаться первому впечатлению. Уже после встречи Мерфи написал Найту: "Не забывайте, я актер". И это заставило режиссера еще раз хорошенько взвесить все за и против.

"Все именно так, он способен преображаться. Если вы увидите его на улице, это совсем другой человек", - с явным восхищением констатировал создатель самого стильного гангстерского сериала Соединенного Королевства.

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