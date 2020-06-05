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05.06.2020 12:43
Рубрика: Общество

Рособрнадзор: Решение о тестах на COVID-19 на ЕГЭ пока не принято

Текст: Ксения Колесникова
Для выпускников школ могут предусмотреть экспресс-тесты на коронавирус в пунктах сдачи ЕГЭ - такое решение обсуждается, но пока не принято. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

"В настоящее время возможность использования экспресс-тестов в пунктах проведения экзаменов прорабатывается, - подчеркнули в ведомстве. - Но решение пока не принято".

Напомним актуальное расписание ЕГЭ: 29 июня и 30 июня - пробный экзамен; 3 июля - география, литература и информатика; 6 и 7 июля - русский язык; 10 июля - профильная математика; 13 июля - история и физика; 16 июля - обществознание и химия; 20 июля - биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам; 22 и 23 июля - устная часть по иностранным языкам. Резервные дни - 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля - по всем предметам.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Какие меры по защите здоровья выпускников будут применяться? Генеральная уборка помещений перед экзаменом и после него; при входе - дозаторы с антисептиками для обработки рук; бесконтактная термометрия при входе в учебное заведение; будет составлен график прихода учеников для недопущения скопления детей; социальная дистанция в классах - 1,5 метра; обеззараживание воздуха; будет исключено скопление ребят в рекреационных зонах; зигзагообразная рассадка за партами по 1 человеку; обязательное использование масок и перчаток экзаменаторами; организация питьевого режима (одноразовая посуда, дезинфекция дозаторов). В некоторых регионах, в зависимости от эпидемиологической ситуации, выпускникам также будут выдавать маски и перчатки.

Ранее в эфире канала "Россия 1" врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что обсуждается возможность предусмотреть в пунктах проведения экзаменов некоторое количество экспресс-тестов на коронавирус. Для ребят, у которых при входе обнаружат повышенную температуру. "И если все нормально, разрешить им продолжить экзамен".

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