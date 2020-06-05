Россия поставила на Кубу тесты на коронавирус

Россия направила на Кубу гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте российского посольства в Гаване.

"Россия отправила на Кубу гуманитарную помощь (10 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию), доставленную вывозным рейсом", - сообщили в диппредставительстве, добавив, что тем же рейсом, прилетевшим из Москвы за российскими туристами, на остров вернулись 83 кубинца.

По последним данным, опубликованным минздравом Кубы, всего на острове выявлены 2133 случая заражения коронавирусом, 521 человек находится под подозрением на COVID-19. Число смертельный случаев составляет 83.