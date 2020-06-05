Россия поставила на Кубу тесты на коронавирус

Россия направила на Кубу гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте российского посольства в Гаване.
"Россия отправила на Кубу гуманитарную помощь (10 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию), доставленную вывозным рейсом", - сообщили в диппредставительстве, добавив, что тем же рейсом, прилетевшим из Москвы за российскими туристами, на остров вернулись 83 кубинца.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Россия отправила на Кубу гуманитарную помощь (10 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию), доставленную вывозным рейсом 3 июня. На его борту также находились 83 кубинца, которые из-за введённых ограничений не могли вернуться в Гавану. Rusia envió la asistencia humanitaria a Cuba (10 mil pruebas de detección del coronavirus), entregada en un vuelo de repatriación el 3 de junio. A bordo también eran 83 cubanos que, debido a las restricciones impuestas, no podían regresar a La Habana.
По последним данным, опубликованным минздравом Кубы, всего на острове выявлены 2133 случая заражения коронавирусом, 521 человек находится под подозрением на COVID-19. Число смертельный случаев составляет 83.