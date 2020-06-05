Российская компания зарегистрировала три тест-системы на антитела

Российская компания "Генериум" зарегистрировала три тест-системы на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

Глава ведомства уточнил, что регистрационные удостоверения компания "Генериум" получила на три тест-системы, "определяющие наличие антител к коронавирусу по иммуноферментному методу".

"Генериум" - научно-производственная компания полного цикла, выпускает биотехнологические лекарственные препараты, препараты для диагностики.

По информации официального сайта, "Генериум" способна самостоятельно осуществить разработку любого биотехнологического препарата от создания молекулы до начала промышленного выпуска, однако научные исследования по отдельным препаратам ведутся совместно с ведущими биотехнологическими компаниями и научными институтами со всего мира.