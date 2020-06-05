Российские ученые открыли новый способ поиска жизни на Марсе

Российские ученые придумали новый способ поиска жизни на Марсе. Речь идет о лазерном сканировании поверхности небесных тел с борта космического аппарата или посадочной станции, рассказал директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям Михаил Панасюк.

"Метод основан на флуоресцентном излучении биообъектов микроскопического размера после их облучения лазерным лучом. По характеристикам излучения мы сможем судить, есть ли жизнь на исследуемом объекте или нет", - приводит пояснения эксперта ТАСС.

Наряду с методикой измерения, ученые разработали и прибор, который позволит определить выживаемость микроорганизмов в космическом пространстве. Именно на них предлагают ориентироваться ученые в поиске следов жизни в Солнечной системе. Исследовать небесные объекты можно будет на расстоянии сотен километров. Научная работа опубликована в последнем номере журнала "Космические исследования".