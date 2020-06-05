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Рубрика: Общество

Российские ученые открыли новый способ поиска жизни на Марсе

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российские ученые придумали новый способ поиска жизни на Марсе. Речь идет о лазерном сканировании поверхности небесных тел с борта космического аппарата или посадочной станции, рассказал директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям Михаил Панасюк.

Фото: iStock
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"Метод основан на флуоресцентном излучении биообъектов микроскопического размера после их облучения лазерным лучом. По характеристикам излучения мы сможем судить, есть ли жизнь на исследуемом объекте или нет", - приводит пояснения эксперта ТАСС.

Наряду с методикой измерения, ученые разработали и прибор, который позволит определить выживаемость микроорганизмов в космическом пространстве. Именно на них предлагают ориентироваться ученые в поиске следов жизни в Солнечной системе. Исследовать небесные объекты можно будет на расстоянии сотен километров. Научная работа опубликована в последнем номере журнала "Космические исследования".

Общество Общество Космос Исследование Марса

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