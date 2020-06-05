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05.06.2020 18:48
Рубрика: Власть

Российское лекарство от коронавируса с 11 июня будет доступно по ОМС

Текст: Кира Латухина
Первое российское лекарство от коронавируса с 11 июня будет доступно для лечения больных по ОМС. Об успешном создании препарата "Авифавир" президенту сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"В начале вообще не было препаратов для борьбы с коронавирусом, и мы сфокусировались на их поиске", - рассказал докладчик. "В рекордные сроки создали компанию, которая стала производить "Авифавир", - заметил он. И вот на прошлой неделе препарат был зарегистрирован Минздравом.

"Это один из двух зарегистрированных в мире?" - уточнил глава государства. Дмитриев рассказал, что препарат был разработан в Японии для лечения гриппа, а в России его немного модифицировали.

"Клинические испытания позволяют считать этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире", - заявил Дмитриев. Лекарство поступит в клиники 11 июня и будет доступно по ОМС. Запросы поступили уже из 10 стран, и можно производить до 2 млн курсов в год, сообщил он.

"Только Россия, Китай, Япония и США могут производить препараты против коронавируса", - заключил глава РФПИ.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Также докладчик объявил о создании совместного предприятия по производству антител к вирусу на основе плазмы. "Будем производить препарат, который подавляет излишний ответ иммунной системы на вирус", - сказал он. "Который ведет к воспалению легких", - со знанием дела прокомментировал Путин. "То есть есть препарат у нас и для легкой, и для средней, и для тяжелой фазы заболевания", - подытожил Дмитриев.

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