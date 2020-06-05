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05.06.2020 19:00
Рубрика: Экономика

Росстат: В мае цены выросли на 0,3%

Текст: Алексей Дуэль
Индекс потребительских цен в России в мае составил 100,3%, сообщает пресс-служба Росстата. С начала года этот показатель увеличился на 2,4%. В прошлом году аналогичные показатели тоже составили 100,3% и 2,4%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В 11 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,5% и более, - добавили в пресс-службе статистического ведомства. - В наибольшей степени - в Республике Калмыкия, 0,8%, и республиках Адыгея и Коми, по - 0,7%. В Москве цены выросли за месяц на 0,5%, в Санкт-Петербурге - на 0,1% (с начала года прирост цен в мегаполисах составил 1,9% и 2,5% соответственно)".

Фото: Александр Корольков/РГ
Как изменились цены на продукты во время карантина

Заметно подорожали крупы и бобовые, уточняют в Росстате. Гречка стала дороже на 6,3%, рис - на 4,6% в среднем по стране, а в Мордовии цена на эту крупу выросла за месяц на 21,7%. Вместе с тем продолжила дешеветь курятина и куриные яйца. За месяц цены на них опустились на 3,5% и 4,6% соответственно. Лимоны в среднем стали стоить на 33,6% меньше.

Цены на непродовольственные товары значительных изменений не претерпели. Зато билеты на поезда дальнего следования прибавили в среднем 15,5% в цене.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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