Розничная торговля запросила наибольшую сумму субсидий на занятость

Розничная торговля, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, а также сфера автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозке вошли в тройку видов бизнеса, которые запросили наибольшие суммы субсидий на поддержку занятости. Такие данные привели "РГ" в сервисе для сдачи электронной отчетности "Контур. Экстерн".

Безвозмездные субсидии за апрель в расчете на 3,41 млн сотрудников уже получили 956 тыс. организаций и ИП, по данным ФНС России. Сумма поддержки составила 41 млрд рублей. Всего налоговая служба приняла от малого и среднего бизнеса 1,215 млн заявлений на получение субсидий за апрель, 70% из которых были одобрены.

Как рассказали в "Контур. Экстерн", через сервис для сдачи электронной отчетности предприниматели запросили у государства более 9 млрд рублей поддержки. Наибольшие суммы по заявкам на субсидии пришлись на два вида деятельности - на бизнес, занятый предоставлением продуктов питания и напитков, и торговлю розничными прочими товарами в специализированных магазинах. Запросы на финансовую поддержку по каждому из этих видов превысили 1,2 млрд рублей. В пятерку лидеров также вошли: автомобильный грузовой транспорт и услуги по перевозке (763 млн рублей), розничная торговля прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (671 млн рублей) и деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (460 млн рублей).

На поддержку деятельности стоматологической практики поступило заявлений на 284 млн рублей. Еще 239 млн рублей - на такой вид, как предоставление услуг парикмахерским и салонам красоты.

Более скромные суммы пришлись на несколько видов розничной торговли - товарами культурно-развлекательного назначения, легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами, а также автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. По каждому из них совокупный объем запрошенных средств превысил 120 млн рублей.

Всего на получение субсидий от бизнеса с 1 по 31 мая через сервис для сдачи электронной отчетности поступило более 144 тыс. заявлений. 69% заявок подали индивидуальные предприниматели с общей численностью сотрудников 249 559 человек. ИП запросили господдержку на сумму в 3 млрд рублей. Юрлица, у которых насчитывается 550 279 работников, подали заявок на безвозмездные субсидии на общую сумму более 6,6 млрд рублей.

На субсидии малому и среднему бизнесу в этом году из федерального бюджета предусмотрено более 81 млрд рублей. Рассчитывать на них могут предприниматели из числа наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Основное условие - сохранение численности сотрудников не менее 90%. Допускается увольнение одного человека. Для оформления субсидии за апрель компаниям нужно было направить заявление в налоговую инспекцию с 1 мая до 1 июня 2020 года, за май - с 1 июня до 1 июля. Один из вариантов - подать заявление через систему интернет-отчетности. Сумма субсидии складывается из расчета 1 МРОТ на сотрудника (12 130 рублей). Потратить средства можно на неотложные нужды, включая зарплаты сотрудникам и погашение долгов за коммунальные платежи.