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Рубрика: Общество

Руководители "Роскосмоса" и НАСА обсудят вопросы изучения Луны

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Руководители "Роскосмоса", НАСА , а также космических агентств США, Европы, Канады и Японии обсудят вопросы, связанные с изучением Луны. Видеоконференция состоится девятого июня.

Фото: iStock
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"В ходе переговоров будет поднят вопрос о вкладах стран в реализацию американской лунной программы "Артемида". Также участники обсудят сотрудничество по Международной космической станциию Ожидается, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин расскажет о работах над перспективным пилотируемым кораблем "Орел" и об испытаниях новых российских модулей для орбитальной станции", - со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли пишет ТАСС.

Ранее НАСА представило основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение об освоении Луны. Россия разрабатывает собственную программу изучения единственного естественного спутника Земли. Она начнется с запусков автоматических миссий, а затем планируются пилотируемые посадочные миссии на Луну.

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