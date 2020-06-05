Руководители "Роскосмоса" и НАСА обсудят вопросы изучения Луны

Руководители "Роскосмоса", НАСА , а также космических агентств США, Европы, Канады и Японии обсудят вопросы, связанные с изучением Луны. Видеоконференция состоится девятого июня.

"В ходе переговоров будет поднят вопрос о вкладах стран в реализацию американской лунной программы "Артемида". Также участники обсудят сотрудничество по Международной космической станциию Ожидается, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин расскажет о работах над перспективным пилотируемым кораблем "Орел" и об испытаниях новых российских модулей для орбитальной станции", - со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли пишет ТАСС.

Ранее НАСА представило основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение об освоении Луны. Россия разрабатывает собственную программу изучения единственного естественного спутника Земли. Она начнется с запусков автоматических миссий, а затем планируются пилотируемые посадочные миссии на Луну.