Русская гуманитарная миссия оказала помощь нуждающимся в Косово

В пятницу, 5 июня, в монастыре Грачаница, расположенном в окрестностях одноименного города в Косово и Метохии, представители Русской гуманитарной миссии (РГМ) при поддержке духовенства Рашко-Призренской и Косово-Метохийской епархии Сербской Православной Церкви (СПЦ) осуществили передачу 300 комплектов предметов первой необходимости многодетным семьям и пожилым людям. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал руководитель представительства РГМ на Балканах Михаил Бондарь.

"Данная акция стала частью комплексной программы РГМ по поддержке населения региона, продолжением начатой нами в 2019 году работы совместно с СПЦ по раздаче здесь гуманитарной помощи всем нуждающимся, - рассказал он. - РГМ уделяет особое внимание ситуации в Косово и Метохии, и стремится оперативно реагировать на повестку дня, своевременно оказывая помощь местному населению. При этом главную поддержку миссии оказывает СПЦ в лице епископа Рашко-Призренского Феодосия, благодаря чему работа в Косово выстраивается четко, планомерно и с учетом всех сложных нюансов данного региона".

Михаил Бондарь поделился также тем, что представительство РГМ на Балканах на протяжении пяти лет ведет системную работу в Сербии, уделяя особое внимание поддержке образования, медицины и развитию объектов социальной инфраструктуры. "В текущем году миссия принимала самое активное участие в борьбе с COVID-19, предоставляя лекарства, медицинское оборудование и автомобили скорой помощи, - указал он. - Волонтерские бригады миссии поддерживали людей, находящихся в режиме самоизоляции. РГМ отремонтировала и оснастила техникой несколько учебных заведений и детских садов, обеспечила два социальных объекта бесплатной электроэнергией за счет установки в них комплексов солнечных батарей, и это далеко не полный перечень того, что сделала миссия за время своей работы на Балканах".

Следует отметить, что посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко обращал внимание на тревожную тенденцию, когда отдельные СМИ искажали суть его заявлений касательно российского подхода к косовскому урегулированию. "Вызывают глубокое недоумение появившиеся в публичном пространстве произвольные трактовки позиции России по косовскому урегулированию, - предупреждал Боцан-Харченко. - Остается открытым вопрос, какова цель попыток исказить, извратить содержание российского подхода, представить его с точностью до наоборот. Позиция России по косовскому урегулированию кристально ясна. Эта позиция хорошо известна. Единственной основой для урегулирования должна оставаться резолюция 1244 Совета безопасности ООН, в которой утверждены фундаментальные принципы мирного разрешения косовского кризиса".