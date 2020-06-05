Школьники и студенты-волонтеры получат дополнительные баллы при поступлении

Поступающие в российские вузы школьники-волонтеры, а также студенты-волонтеры, планирующие идти в аспирантуру или магистратуру, могут рассчитывать на получение дополнительных баллов. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе прямой линии в пятницу.

- Если речь идет о магистратуре или, может быть, волонтеры-школьники поступают на первый курс, то здесь у вузов есть возможность дать им дополнительные баллы, - уточнил министр. - Конкретнее нужно смотреть в правилах приема каждого вуза: за что дают дополнительные баллы и сколько.Определенное количество баллов дает и волонтерская книжка. Это повышает шанс на поступление.

Также, отвечая на вопрос председателя Совета Ассоциации волонтерских центров России Артема Метелева, министр пообещал: будут оформлены письменные рекомендации засчитывать студентам-волонтерам - медикам, соцработникам, психологам - их волонтерство в период пандемии в качестве учебной и производственной практики.