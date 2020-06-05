Спортивные соревнования в регионах возобновятся в ближайшие недели

В пятницу в удаленном формате проходит заседание коллегии Минспорта РФ. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко высказал мнение, что в ближайшие недели в регионах возобновятся спортивные соревнования, эпидемиологическая обстановка позволяет это сделать.

"Сегодня ситуация позволяет постепенно выходить из режима жестких ограничений, это ответственность субъектов, которые в соответствии с нормами Роспотребнадзора самостоятельно принимают решение о снятии ограничений. Надеюсь, в ближайшие дни, недели, мы сможем возобновить мероприятия в субъектах", - цитирует ТАСС слова Чернышенко.

Вице-премьер РФ заявил, что после того, как будет отработан безопасный подход к соревнованиям в летний период, можно будет с уверенностью предлагать и проводить в России международные соревнования.

"Я поручил и субъектам, и Роспотребназдору оказать содействие в организации и подготовке условий, в первую очередь, для тренировок спортсменов. Мы начинаем с подготовки сборных команд", - добавил Чернышенко.