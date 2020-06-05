Спрос на жилье в России восстановился почти до докризисного уровня

Активность покупателей на рынке жилищного строительства достигла почти докризисного уровня. Об этом рассказал заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.PФ Никита Белоусов на заседании комиссии в сфере жилищной политики общественного совета при Минстрое.

По его словам, рынок начал восстанавливаться после майских праздников. Сейчас уже почти достигнут средний уровень недельных продаж жилья, который был до самоизоляции. К докризисному уровню спрос, вероятно, вернется уже по итогам текущей недели.

При этом ситуация в регионах отличается. В Москве продажи пока не восстановились, объемы продаж до сих пор находятся на уровне около 50% от февраля-марта. Восстановление спроса наблюдается в Санкт-Петербурге, Московской области и других регионах. Низкий спрос в Москве может быть связан также с ограничениями в работе МФЦ и с выездом жителей на период самоизоляции за пределы города и в другие регионы.

Существенно не изменился, по данным ДОМ.РФ, объем выхода новых проектов, не увеличилось число застройщиков, переносящих сроки сдачи домов. Хотя не исключено, что увеличение сроков сдачи будет наблюдаться в будущем.