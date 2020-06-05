Сроки проведения учений ОДКБ могут быть скорректированы

Оперативную корректировку с учетом пандемии коронавируса пришлось внести и в сроки проведения учений в формате Организации Договора о коллективной безопасности. Это стало известно 5 июня по итогам первых штабных переговоров, которые прошли на этой неделе в Центре кризисного реагирования ОДКБ в режиме видеоконференции.

В ходе видеодиалога, сообщили в пресс-службе международной организации, были рассмотрены основы замыслов совместных учений, проведение которых в 2020 году планируется во всех регионах коллективной безопасности ОДКБ. Участники конференции согласовали основные вопросы их проведения и предварительные составы участников.

Кроме того, рассмотрен и порядок участия в учениях руководства заинтересованных министерств и ведомств, представителей международных организаций и наблюдателей, а также государств, не являющихся членами ОДКБ.

Стало известно, в частности, что командно-штабное учение с коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) "Взаимодействие-2020" по отработке вопросов борьбы с незаконными вооруженными формированиями запланировано в Кавказском регионе. А для отработки задач обеспечения действий КСОР запланированы специальные маневры с силами и средствами разведки "Поиск-2020" и с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2020".

Пройдут маневры и в Центрально-Азиатском регионе. Здесь предусмотрено совместное учение "Рубеж-2020". На нем предстоит провести отработку вопросов применения сил и средств системы коллективной безопасности в интересах противодействия международным террористическим организациям. А в ходе командно-штабного учения "Нерушимое братство-2020" в Восточно-Европейском регионе готовится отработка применения миротворческих сил в интересах поддержания международного мира и безопасности.

В штабных переговорах под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова приняли участие представители оборонных ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований сил специального назначения, Министерства внутренних дел и МЧС России.

Кроме того, в обсуждении некоторых учений участвовали атташе по вопросам обороны посольства Сербии, представители Антитеррористического центра СНГ и Координационной службы Совета командующих пограничными войсками, уточняет пресс-служба ОДКБ.