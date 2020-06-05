Стоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей

Несмотря на самоизоляцию, пандемию коронавируса и нерабочие дни в апреле в России населению было оказано услуг на 537,2 млрд рублей, подсчитал Росстат. Впрочем, снижение по сравнению с тем же месяцем прошлого года составило 37,9%.

"В апреле 2020 года вырос оборот лишь одной платной услуги - проката, - отметили в пресс-службе статистического ведомства. - Выручка этой услуги составила 1,1 млрд рублей, показав годовой рост в 26,5%. Почти 90% от общей выручки страны за эту категорию услуг приходится на Москву".

Наименьшее снижение выручки в апреле 2020 года отмечено в сфере телекоммуникационных услуг - 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и услуг для пожилых граждан и инвалидов - 3,5%. Даже ритуальные услуги потеряли за год 12,4% своей выручки.

Объем платных медуслуг за год снизился на 48,9%, образовательных - на 46,6%. Рекордные потери в апреле понесла туристическая отрасль. Здесь, по данным Росстата, выручка составила лишь 3,1% относительно результата годовой давности. Учреждения культуры смогли заработать 4,4% своей выручки за апрель 2019 года.

В транспортном секторе наибольшую устойчивость к сокращению потока пассажиров показали междугородние автобусные перевозки. Их объем в апреле сократился на 68,2% относительно уровня того же месяца прошлого года. На железной дороге падение составило 74,9%, в авиации - 93,2%.