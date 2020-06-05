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05.06.2020 15:47
Рубрика: Общество

Студенты-иностранцы смогут учиться в российских вузах удаленно

Текст: Мария Агранович
Если границы России не откроют до осени, иностранные студенты, которым пришлось уехать домой из-за пандемии, смогут продолжить обучение дистанционно. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, отвечая на вопрос мамы студента из Таллина в ходе прямой линии Минобрнауки.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- Вопрос актуальный. Мне бы, конечно, хотелось успокоить и заверить, что, вне всякого сомнения, обучение будет организовано удаленно, - отметил Фальков. - В ряде вузов уже есть возможность организовать обучение удаленно, но пока не по всем программам. Наверняка будут ситуации, когда вуз начнет работать очно в сентябре, а студент еще не сможет вернуться из-за закрытых границ. Каждую такую ситуацию будем рассматривать отдельно. Министерство поможет. Возможно, у нас появятся гибридные классы, когда кто-то будет находиться в аудитории, а кто-то - синхронно или нет - будет проходить ту же программу удаленно.

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