Постановление администрации Тамбовской области от 4 июня 2020 года № 464 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой возникновения и распространения на территории Тамбовской области случаев новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 №233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 29.05.2020) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 абзац второй изложить в следующей редакции:

"граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих следующие заболевания: эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы - хронической болезни почек 3-5 стадии, трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации по 11.06.2020. Режим самоизоляции не применяется к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования. При этом данные лица должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать дополнительные санитарные меры в соответствии с постановлениями, предписаниями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области;";

1.2. в пункте 1.2 абзац второй признать утратившим силу;

1.3. в пункте 5.2 в абзаце первом слова "(кроме города Москвы, Московской области и города Санкт-Петербурга)" исключить;

1.4. пункт 5.3 признать утратившим силу;

1.5. в пункте 11.2 в абзаце первом слова "по 07.06.2020" заменить словами "по 11.06.2020";

1.6. пункт 11.6 изложить в следующей редакции:

"11.6 Тамбовское областное государственное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления услуг населению" осуществляет предоставление государственных и муниципальных услуг по предварительной записи.

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, созданные в организационно-правовой форме муниципального учреждения, осуществляют свою деятельность в части оказания государственных услуг:

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра);

регистрации в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме";

предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, проживающего на территории Тамбовской области.

Срок - с 08.06.2020 до особого распоряжения.";

1.7. дополнить пунктом 11.7 следующего содержания:

"11.7 Разрешить многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг осуществлять прием и обработку заявлений о голосовании по месту нахождения при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.";

1.8. в пункте 18 в абзаце первом слова "по 07.06.2020" заменить словами "по 11.06.2020";

1.9. пункт 18.1 изложить в следующей редакции:

"18.1 Ввести запрет на территории области курения кальянов в общественных местах.

Срок - с 08.06.2020 до особого распоряжения.";

1.10. в пункте 25.5 слова "в пунктах 5.2 и 5.3" заменить словами "в пункте 5.2".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 08.06.2020, за исключением подпункта 1.7 пункта 1 постановления, который вступает в силу с 05.06.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области О.О.Иванов







