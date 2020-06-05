Тяжелые потери: армия Хафтара оставила 5 вертолетов и около 10 танков

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Хафтара вынуждена отступить из района международного аэропорта Триполи, оставив там большое количество военной техники и боеприпасов.

Vay Vay Vay pic.twitter.com/LmRFKsIpXj — Mete Gök (@mete_gokk) June 4, 2020

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, этот важный объект несколько раз переходил из рук в руки, но в настоящее время силам Правительства национального согласия (ПНС) удалось там надежно закрепиться.

Всего в ходе последних боев ПНС удалось захватить два вертолета огневой поддержки Ми-35, два транспортных AW-139 и один AW-101. Судя по видеокадрам и фотографиям, эта техника была неисправной и не могла подниматься в небо. Турецкие ударные беспилотники, по всей видимости, практически полностью лишили наземного снабжения находящиеся у Триполи и в самом городе войска противника.

В то же время дежурящие у берегов страны корабли своими средствами ПВО полностью исключили какую-либо воздушную поддержку подразделений ЛНА.

Трофеями ПНС также стали 155-мм самоходные артиллерийские установки Palmaria итальянского производства, американская М109, две БМ-21 "Град", около десятка средних танков Т-55 и Т-62, различные бронемашины, в том числе бразильские EE-9 Cascavel.

В настоящее время идут сообщения, что ЛНА оставили без боя Тархуну и отступают в Бени-Валид и к авиабазе Эль-Джуфра. Дороги забиты транспортом - местные отряды уходят со своими семьями.

Турецкие ударные беспилотники продолжают наносить удары по тем, кто еще сопротивляется - обнародованы кадры горящих автомобилей и уничтоженных РСЗО.

В тоже время катарские C-17 Globemaster II и турецкие C-130 Hercules продолжают перебрасывать в Ливию боевиков из Сирии, боеприпасы и военное снаряжение. Сообщается также, что транспортное судно доставило 10-12 танков М60А3.

السيطرة على طائرات وراجمات ومخزن للذخيرة في حدود #ترهونة بفم الملغة! الله اكبر pic.twitter.com/xna2smUs0a — 🍓 (@Tripolitaniano) June 4, 2020