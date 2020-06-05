Тяжелые потери: армия Хафтара оставила 5 вертолетов и около 10 танков

Vay Vay Vay pic.twitter.com/LmRFKsIpXj— Mete Gök (@mete_gokk) June 4, 2020
Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, этот важный объект несколько раз переходил из рук в руки, но в настоящее время силам Правительства национального согласия (ПНС) удалось там надежно закрепиться.
Всего в ходе последних боев ПНС удалось захватить два вертолета огневой поддержки Ми-35, два транспортных AW-139 и один AW-101. Судя по видеокадрам и фотографиям, эта техника была неисправной и не могла подниматься в небо. Турецкие ударные беспилотники, по всей видимости, практически полностью лишили наземного снабжения находящиеся у Триполи и в самом городе войска противника.
В то же время дежурящие у берегов страны корабли своими средствами ПВО полностью исключили какую-либо воздушную поддержку подразделений ЛНА.
Трофеями ПНС также стали 155-мм самоходные артиллерийские установки Palmaria итальянского производства, американская М109, две БМ-21 "Град", около десятка средних танков Т-55 и Т-62, различные бронемашины, в том числе бразильские EE-9 Cascavel.
- 2x T-55 AMT/MBT— COIN_TR (@ddsgf9876) June 4, 2020
- 1x T-62 AMT/MBT pic.twitter.com/j6ZOZeOdCr
В настоящее время идут сообщения, что ЛНА оставили без боя Тархуну и отступают в Бени-Валид и к авиабазе Эль-Джуфра. Дороги забиты транспортом - местные отряды уходят со своими семьями.
Турецкие ударные беспилотники продолжают наносить удары по тем, кто еще сопротивляется - обнародованы кадры горящих автомобилей и уничтоженных РСЗО.
В тоже время катарские C-17 Globemaster II и турецкие C-130 Hercules продолжают перебрасывать в Ливию боевиков из Сирии, боеприпасы и военное снаряжение. Сообщается также, что транспортное судно доставило 10-12 танков М60А3.
Some LNA arms confiscated by GNA #Libya pic.twitter.com/TaLmgs184E— Libyan’s Eyes (@eyes_libyan) June 4, 2020
السيطرة على طائرات وراجمات ومخزن للذخيرة في حدود #ترهونة بفم الملغة! الله اكبر pic.twitter.com/xna2smUs0a— 🍓 (@Tripolitaniano) June 4, 2020
#GNA claim victory in battle for control of Greater #Tripoli#Libya pic.twitter.com/oG9No7DOhR— Ruptly (@Ruptly) June 5, 2020
#Libya— İvan Stepanovich Konev (@ivankoneev) June 4, 2020
Evet, ganimet serisinin incisi. GNA güçleri bugün bir Palmaria SPG tank ele geçirdi pic.twitter.com/O2CBChtKFy