Трамп заявил о необходимости отмены коронавирусных ограничений

В Соединенных Штатах эпидемия коронавируса постепенно затихает, и пора отменять режим ограничений, считает президент страны Дональд Трамп.

"Мы хотим закончить все это. Нас ждет очень хороший июль, очень хороший август и впечатляющий сентябрь", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

По мнению американского лидера, следующий год для его страны станет одним из лучших в экономическом плане.

В настоящее время в США наблюдается снижение числа новых случаев заболеваний. С начала пандемии в стране диагноз пневмония нового типа был поставлен почти двум миллионам пациентов, умерли 108 тысяч человек.