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05.06.2020 13:22
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Видео: пораженные паразитами тунцы преследуют большую белую акулу

Текст: Юлия Мякишева

У побережья Мексики с помощью дрона запечатлели, как стая тунцов преследует большую белую акулу.

На ролике видно, что стая тунца плывет прямо за хищником, который не обращает на них внимания. Несколько рыбешек при этом подплывают совсем близко. Но совсем скоро стая рассеивается, а акула продолжает плыть, как ни в чем не бывало.

Фото: John Liu /flickr.com
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- Было довольно интересно наблюдать за добычей, преследующей хищника на этих кадрах из Мексики. Тунец следовал позади, когда большая белая акула блуждала в воде. Иногда тунец терся о хвостовой плавник акулы и возвращался в стаю рыб. Я очень удивлялся тому, что там происходит, - написал Эрик Джонс, выложивший видео.

Необычное поведение прокомментировал изданию Forthewin профессор Калифорнийского государственного университета Крис Лоу.

- Я слышал о японской лакедре, рыбах-лоцманах и прилипалах, которые трутся о больших белых акул в районе острова Гуадалупе. Думаю, эти тунцы стали жертвами эктопаразитов, которые вызывают зуд, и эти рыбы не придумали ничего лучше, чем потереться о наждачную акулью шкуру, - передает издание слова профессора.

По его словам, его знакомые дайверы наблюдали в этих местах похожую картину, но не стали записывать видео.

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