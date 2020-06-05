Twitter удалил ролик Трампа о гибели афроамериканца Флойда

Администрация соцсети Twitter удалила видеоролик президента США Дональда Трампа, посвященный смерти афроамериканца Джорджа Флойда, передает ТАСС со ссылкой на избирательный штаб американского лидера.

"Twitter и Джек (глава Twitter Джек Дорси) подвергли цензуре это возвышенное и призывающее к единению послание президента Дональда Трампа после трагедии с Джорджем Флойдом. СМИ отказались освещать это выступление", - говорится в заявлении избирательного штаба Трампа. Официальный представитель штаба президента Эндрю Кларк обвинил Twitter в политике двойных стандартов.

В четырехминутном ролике президент США предупредил население о "радикальных левацких группировках, которые порождают анархию в стране".

Напомним, Трамп активно использует Twitter для общения с избирателями на фоне стремительно набирающей обороты гонки за кресло в Белом доме.