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05.06.2020 09:42
Рубрика: В мире

Twitter удалил ролик Трампа о гибели афроамериканца Флойда

Текст: Владимир Шилов

Администрация соцсети Twitter удалила видеоролик президента США Дональда Трампа, посвященный смерти афроамериканца Джорджа Флойда, передает ТАСС со ссылкой на избирательный штаб американского лидера.

Фото: REUTERS/Terray Sylvester
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"Twitter и Джек (глава Twitter Джек Дорси) подвергли цензуре это возвышенное и призывающее к единению послание президента Дональда Трампа после трагедии с Джорджем Флойдом. СМИ отказались освещать это выступление", - говорится в заявлении избирательного штаба Трампа. Официальный представитель штаба президента Эндрю Кларк обвинил Twitter в политике двойных стандартов.

В четырехминутном ролике президент США предупредил население о "радикальных левацких группировках, которые порождают анархию в стране".

Напомним, Трамп активно использует Twitter для общения с избирателями на фоне стремительно набирающей обороты гонки за кресло в Белом доме.

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