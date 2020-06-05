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Рубрика: В мире

Ученые КНР и Ирландии рассказали о влиянии гипертонии на смертность от COVID-19

Текст: Андрей Васильев

Пациенты с высоким кровяным давлением, госпитализированные с коронавирусной инфекцией, чаще становились жертвами COVID-19, чем те, кто не было гипертонии. Результаты исследования, которое проводилось учеными из Китая и Ирландии, опубликованы в пятницу в Европейском журнале сердца.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Эксперты проанализировали медицинские показатели пациентов, которые были госпитализированы в одну из больниц Уханя с пятого февраля по 15 марта. Почти 30% из них - 850 человек - имели в анамнезе гипертонию. Из этих пациентов 4% умерли, тогда как из двух тысяч пациентов, которые не имели гипертонии, скончался 1% заболевших COVID-19.

После поправки на возраст, пол и другие медицинские показатели, исследователи подсчитали, что высокое кровяное давление увеличивает риск смерти от коронавируса в два раза.

Руководитель исследовательской группы, китайский кардиолог Фэй Ли подчеркнул: важно, чтобы пациенты с высоким кровяным давлением осознавали, что они находятся в группе риска по COVID-19.

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