Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов

Последние три года актер редко появлялся на публике из-за перенесенного инсульта. В 2017 году ему стало плохо прямо на улице, скорую вызвали прохожие.

Коренной москвич Михаил Кокшенов не сразу выбрал актерскую стезю, сначала он освоил профессию инженера. После Театрального училища имени Б.В. Щукина он пришел работать в театр: работал в театре им. В. Маяковского, Московском театре миниатюр, Театре-студии киноактера.

Но большинство зрителей знают Михаила Кокошенова по его киноролям. Его герои веселые, смешные, иногда несуразные и даже глуповатые, но всегда такие искренние и трогательные сразу завоевали симпатии зрителей. В его кинокопилке более 100 ролей.

Михаил Кокошенов - это и жадный солдат Захар в фильме "Женя, Женечка и "катюша", и Федот Муратов в "Даурии", Сергунька в "Сказе про то, как Петр арапа женил", и Иван в "Маленьких трагедиях", и торгаш Степа в "Спортлото-82", и конечно же афроамериканец в "Ширли-мырли".

В 1990-ых Кокшенов занялся режиссурой и снял более десятка фильмов. Среди самых известных "Русский бизнес" и "Русское чудо".