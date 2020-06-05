Ушел из жизни басист культовой группы 70-х Sweet Стив Прист

Одна из ведущих групп британского рока 70-80-х Sweet играла выдающиеся хиты: одновременно скоростные, мелодичные и яростные. Action (который по сей день поют и Def Leppard, и Винс Найл), Fox On the Run, Set Me Free, No You Don"t, Sweet FA, Rock-n-Roll Disgrace и многие другие. Группа ездила в мировые туры, имела миллионы поклонников во всех странах, но оказалась очень невезучей.

Sweet были образованы в 1968 году, и уже вскоре группу заметили главные продюсеры Англии тех лет - Никки Чинн и Майк Чапмен. Те, кто вывел на большую сцену других легенд 70-х - Сузи Кватро и Smokie. По желанию двух "Ч" Sweet исполняли бесхитростный баблгам-поп для подростков, благо в красавчика-блондина Брайана Конолли всегда влюблялись девушки.

Но затем квартет взбунтовался - выпустил в 1974 году очень резвый, мелодичный рок-альбом Sweet Fanny Adams, в котором гитарист Энди Скотт впервые использовал столько гитар, гитарных эффектов, примочек и исполнительских приемов, что прежде были доступны разве что культовому Ричи Блэкмору. А год спустя еще один - Desolation Boulevard. После чего ушел от звездных продюсеров.

При всей тяжести звука и мелодичности, Sweet звучали легко, позитивно, энергично и даже танцевально. Это был очень драйвовый, динамичный утяжеленный рок-н-ролл, под который хотелось и танцевать (трудно же представить себе танцы под музыку их хард-рок современников Deep Purple или Nazareth ?!). Успешные альбомы с тех пор следовали один за другим, а в 1978 году Sweet записали уже и очень умный, сложный альбом Level Headed, соединивший хард с арт-роком и впервые использовавший так много синтезаторного звука, что позволил совместить в нем жесткие мелодичные риффы и красивые, возвышенные, изящные барокко-баллады. Особенно хороши были Dream On и Anthem No. 1 (Lady of the Lake).

Но после этого альбома счастливая полоса Sweet закончилась. Из группы ушел солист Конолли, музыканты начали играть втроем. Регулярно выпускали альбомы, самым сильным из которых оказался Identity Crisis 1982 года. Пели теперь по очереди Скотт и Стив Прист. Они звали вернуться и Конолли. Но крепкий алкоголь редко когда кому позволяет вернуться.

В 1989 году Sweet снова вышли на путь к большой славе. Выступили в культовом лондонском клубе Marque, спели хиты, представили новые песни. Фанаты ждали возвращения группы в "золотом составе". Ностальгия по Sweet у меломанов была огромная!

К примеру, только в 1995-1996 годах у группы вышло сразу девять альбомов! Один - концертный, один - редких записей, а остальные семь - сборники хитов (от Platinum до Ballroom Hitz: The Very Best of Sweet).

Но в начале 1997 года от болезни почек умер Брайан Конолли, а 14 февраля 2002 года от лейкемии - могучий и рослый ударник, гора мускулов и бездна хмурого обаяния Мик Такер. И вот теперь, на 73-м году жизни, - весельчак и балагур, душа команды Стив Прист.

Гитарист и певец Энди Скотт в одиночку продолжает карьеру группы под вывеской Andy Scott" Sweet, поет давно любимые всеми песни. Однажды приезжал в Россию.