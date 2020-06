Ушел из жизни басист культовой группы 70-х Sweet Стив Прист

Одна из ведущих групп британского рока 70-80-х Sweet играла выдающиеся хиты: одновременно скоростные, мелодичные и яростные. Action (который по сей день поют и Def Leppard, и Винс Найл), Fox On the Run, Set Me Free, No You Don"t, Sweet FA, Rock-n-Roll Disgrace и многие другие. Группа ездила в мировые туры, имела миллионы поклонников во всех странах, но оказалась очень невезучей.

Фото: Kristian Dowling/Getty Images