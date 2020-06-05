Утверждены правила закупки средств индивидуальной защиты для волонтеров

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила закупки средств индивидуальной защиты для бесплатной передачи волонтерам. Под эти цели по распоряжению президента выделено более одного миллиарда рублей.

Для обеспечения волонтеров и социально ориентированных НКО средствами защиты предполагается, в частности, приобрести не менее 4,9 миллиона лицевых масок, 4,26 миллиона пар разных одноразовых перчаток, 1,28 миллиона одноразовых шапочек, 500 тысяч фильтрующих респираторов, 92 тысячи защитных костюмов.

Все они будут распределяться на основании заявок Ассоциации волонтерских центров. Единым оператором по закупкам назначена "Корпорация "Росхимзащита".

Этим займется единый оператор, назначенный правительством.

Такой порядок позволит обеспечить добровольцам, помогающим гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, необходимый уровень защиты.