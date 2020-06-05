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Вышел трейлер нового фильма о Бэнкси

Новости
    05.06.2020, 13:40
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Pioner Cinema Фото: youtube.com/ Pioner Cinema
Фото: youtube.com/ Pioner Cinema

Pioner Cinema выложил в Сеть трейлер "Бэнкси" (Baknsy and the Rise of Outlaw Art), картины об одном из самых скандальных персон стрит-арта, художнике, политическом активисте и режиссере.

Релиз фильма Элио Эспаньи предположительно состоится в августе 2020 года, в нем будет рассказано как о деятельности Бэнкси, так и о его личности, до сих пор остающейся загадкой для многих (но не для всех - ученые Лондонского университета благополучно вычислили его).

Еще один новый фильм о Бэнкси - "В погоне за Бэнкси" (Banksy Most Wanted) Аурелии Рувье и Шеймаса Хейли вошел в программу Beat Film Festival, который пройдет с 21 июля по 2 августа 2020 года.

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