В этом году в Подмосковье закроют все мусорные полигоны

Все мусорные полигоны в Подмосковье будут закрыты. И случится это уже в текущем году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что в 2013 году в области было 39 переполненных свалок в черте городов. "Чтобы их зарыть, я обратился за поддержкой к президенту РФ, - напомнил губернатор. - В 2020-м мы закроем все полигоны, останется только "Тимохово", но оно уже переходит в режим работы комплекса по переработке отходов". Вместо полигонов область открывает современные КПО, на которых есть все условия для сортировки бытового мусора.