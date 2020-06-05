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05.06.2020 18:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В этом году в Подмосковье закроют все мусорные полигоны

Текст: Ирина Рыбникова

Все мусорные полигоны в Подмосковье будут закрыты. И случится это уже в текущем году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Он напомнил, что в 2013 году в области было 39 переполненных свалок в черте городов. "Чтобы их зарыть, я обратился за поддержкой к президенту РФ, - напомнил губернатор. - В 2020-м мы закроем все полигоны, останется только "Тимохово", но оно уже переходит в режим работы комплекса по переработке отходов". Вместо полигонов область открывает современные КПО, на которых есть все условия для сортировки бытового мусора.

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