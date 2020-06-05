В Госдуму внесли поправки об индексации для работающих пенсионеров

Индексация была отменена с января 2016 года. Представители обеих палат парламента в новом законопроекте предложили вернуть ее с 1 июля 2020 года, установив стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 93 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии предложен в размере 5686 рублям 25 копейкам.
В отзыве кабмина отмечается, что реализация законопроекта потребует дополнительных расходов Пенсионного фонда в 2020 году в объеме 184,25 миллиарда рублей. Однако в поправках не определены источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств, как того требует Бюджетный кодекс. В связи с этим правительством проект не поддерживается.
Кабмин также отметил, что индексация страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек. Конкретно для работающих пенсионеров эти издержки могут покрываться за счет заработной платы, которую они получают. В связи с этим, по оценке авторов отзыва, не представлены достаточные обоснования для возвращения индексации этой категории.
Отметим, что вернуть индексацию депутаты, представляющие парламентскую оппозицию, предлагали неоднократно.