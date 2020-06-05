Новости

В Москве для лечения пациентов с COVID-19 используют барокамеры 10:38
Видео: В Хабаровске очевидец ДТП спас выпавшего из машины ребенка 10:32
В Греции не исключили возможность вооруженного конфликта с Турцией 10:32
NI назвал преимущества подлодок проекта "Борей-А" 10:32
В Минске пояснили причину сокращения золотовалютных резервов 10:30
Еще одна модель BMW получит монструозные "ноздри" и улыбку Джокера 10:30
Московские врачи вылечили от коронавируса более 97 тыс. человек 10:30
В Нижегородской области начались региональные выплаты медработникам 10:28
На Урале нарушителю масочного режима грозит уголовное дело 10:27
Власти Красноярского края винят МЧС и НТЭК в приуменьшении масштабов ЧС 10:22
Минэнерго подтвердило встречи стран ОПЕК и ОПЕК+ 6 июня 10:21
Более 60% месячной нормы осадков выпало с начала июня в столице 10:18
В Хабаровском крае режим самоизоляции снимут с 11 июня 10:16
Почему "закон Цезаря" поставил в замешательство правительство Ливана 10:14
Тимо Вернер подпишет контракт с "Челси" 10:06
В Госдуме ответили на американский призыв к РФ уйти с Ближнего Востока 10:01
Jeep нашел для Compass новое пристанище в Европе 10:01
Путин назвал экологические задачи 10:00
Более 100 мотоциклистов ДПС будут дежурить на дорогах Подмосковья 09:59
Военные инженеры прибыли в Заполярье для восстановления моста 09:53
Министр в Мадагаскаре уволена за госзакупку леденцов на палочке от COVID 09:52
Утверждены правила закупки средств индивидуальной защиты для волонтеров 09:50
Житель ХМАО украл у подруги более восьми миллионов рублей 09:48
На Ставрополье число умерших пациентов с COVID-19 возросло до 56 09:47
Петербургскую фирму уличили в мошенничестве после расстрела клиента 09:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
05.06.2020 10:32
Рубрика: В мире

В Греции не исключили возможность вооруженного конфликта с Турцией

Текст: Владимир Шилов

В Греции считают возможным военный конфликт с Турцией, однако, предпочитают действовать дипломатическим путем, заявил министр обороны балканской страны Никос Панайотопулос.

Греция построит новый забор на границе с Турцией

"Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени", - сказал министр. По его словам, Турция в последнее время ведет себя довольно агрессивно.

"Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое, в целом, имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой - обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил", - сказал Панайотопулос. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Турции объявили о намерении провести конкурс на геологоразведку и добычу углеводородов вблизи греческих островов.

В мире Европа Греция В мире Ближний Восток Турция

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Госдуме ответили на американский призыв к РФ уйти с Ближнего Востока
В России начинается тестирование онлайн-тахографов
Вильфанд: Аномальное тепло придет в европейскую часть России
В Греции не исключили возможность вооруженного конфликта с Турцией
Билл Гейтс прокомментировал теории заговора о вакцинировании от COVID-19
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии