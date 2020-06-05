В Греции не исключили возможность вооруженного конфликта с Турцией

В Греции считают возможным военный конфликт с Турцией, однако, предпочитают действовать дипломатическим путем, заявил министр обороны балканской страны Никос Панайотопулос.

"Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени", - сказал министр. По его словам, Турция в последнее время ведет себя довольно агрессивно.

"Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое, в целом, имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой - обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил", - сказал Панайотопулос. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Турции объявили о намерении провести конкурс на геологоразведку и добычу углеводородов вблизи греческих островов.