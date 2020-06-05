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В интернет выложили "фото следующего iPhone". Но это фальшивка

Текст:   Антон Благовещенский
05.06.2020,  
17:02

Соцсети наводнили "утечки с сайта Alibaba", на которых изображен якобы прототип iPhone 13 - модели, которая должна выйти лишь в 2021 году. Макет имеет безрамочный дисплей без челки и отверстие для порта, похожего на USB-C.

Однако с очень высокой степенью вероятности это никакой не макет, а просто фантазии неизвестного энтузиаста, которому под руку подвернулись 3D-принтер и приложение для трехмерного моделирования.

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"Этот макет не имеет экранного выреза. К 2021 году такого не случится, как бы мы этого ни хотели. Я знаю, что нам всем это нужно, и во многих телефонов выреза нет, но Apple вряд ли пойдет на компромиссы вроде "глазка" в экране или выдвижной камеры. Этого не произойдет - во всяком случае, точно не в 2021 году", - пишет Оливер Хаслам из iMore.

Он также отмечает, что никакого USB-C в iPhone быть не может - ни через год, ни через два. "Что получит Apple, переходя на USB-C? Ничего", - уверен Хаслам.

Инсайдер Йон Проссер также полон скепсиса. "Лол, нет", - емко выражается он в твиттере.

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