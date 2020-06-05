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05.06.2020 13:24
Рубрика: В мире

В Иране число заразившихся COVID-19 превысило 167 тысяч

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

В Иране за прошедшие сутки выявлено 2886 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

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"Общее количество случаев заражения COVID-19 в Иране с 19 февраля по сегодняшний день достигло 167 156", - говорится в заявлении минздрава страны.

По данным ведомства, 527 человек, у которых накануне был выявлен коронавирус, госпитализированы. За последние 24 часа от COVID-19 умерли 63 пациента. Таким образом, общее количество смертельных исходов от заболевания в стране достигло 8134.

"Выздоровел 129 741 пациент, состояние 2573 заразившихся коронавирусной инфекцией остается тяжелым", - отметил Джаханпур.

Фото: iStock
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По словам чиновника, к настоящему времени в Иране проведено 1 040 289 лабораторных тестов на COVID-19.

Накануне в Исламской Республике было зафиксировано рекордное число случаев заболевания коронавируса с 19 февраля. За сутки COVID-19 заразились 3574 человека. Предыдущий антирекорд заражаемости был установлен в ИРИ 30 марта, тогда было выявлено 3186 новых случаев.

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